نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري تستعد للطرح العام الأولي

أعلنت شركة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري بدء استعداداتها، لعملية الطرح العام الأولي المخطط لها ضمن رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية، حيث عيَّنت شركة وثيق المالية كمستشار ومنسق لعملية الطرح.
تأتي هذه الخطوة تطبيقًا لمستهدفات خطة الشركة الإستراتيجية الخمسية من 2023 إلى 2027، التي تم بناؤها لتتسق مع رؤية المملكة 2030، ولتساهم في التنمية العمرانية التي تشهدها المملكة.
ويقع المقر الرئيسي للشركة في العاصمة السعودية الرياض، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، أسسها رجل الأعمال جار الله العضيب.
وقد أسهمت "نجوم السلام" خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 33 عامًا في تطوير العديد من المشروعات العقارية إذ عملت على إرفاد القطاع السكني بأكثر من 9 آلاف وحدة، بالإضافة إلى أكثر من 1,000 وحدة بقطاع التأجير التجاري في أكثر من 100 مجمّع تجاري.
كما شيدت "نجوم السلام" العديد من الأسواق المتخصصة في القطاع اللوجستي والخدمي، بجانب عملها على تطوير الأراضي الخام، وكانت من أولى الشركات المنفذة للصالات التجارية المكونة من دورين، والوحدات السكنية "البنتهاوس".
ومن المتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في تعزيز مسيرة نجاح الشركة وزيادة فرص نموها المتصاعد وتوسع أنشطتها، كما سيحافظ على استمرار أدائها القوي ومركزها المالي المستقر.
وأوضحت شركة نجوم السلام أنها ستعمل على استكمال المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات المطلوبة لإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية .