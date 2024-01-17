نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري تستعد للطرح العام الأولي

وقد أسهمت "نجوم السلام" خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 33 عامًا في تطوير العديد من المشروعات العقارية إذ عملت على إرفاد القطاع السكني بأكثر من 9 آلاف وحدة، بالإضافة إلى أكثر من 1,000 وحدة بقطاع التأجير التجاري في أكثر من 100 مجمّع تجاري.