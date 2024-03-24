"موانئ" تعلن إضافة خدمة الشحن "GALEX" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ8 موانئ إقليمية ودولية، تشمل: شنغهاي، وشيامن، وخليج داشان، وتشينغداو في الصين، وبوسان في كوريا الجنوبية، وكيلانج الماليزي، وصحار العماني، وخورفكان الإماراتي، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 3,000 حاوية قياسية.