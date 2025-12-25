الدبلوماسية السعودية وملف حضرموت والمهرة.. تثبيت الاستقرار ورفض الخطوات الأحادية

تنسيق إقليمي لمعالجة الموقف ميدانيًا

وفي إطار احتواء التطورات، عملت المملكة بالتنسيق مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومع مجلس القيادة الرئاسي على معالجة الأوضاع ميدانيًا، عبر إرسال فريق مشترك يتولى ترتيب المعالجات اللازمة مع المجلس الانتقالي. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان خروج قواته من المحافظتين، وتسليم المعسكرات إلى قوات درع الوطن بما يعزز سلطة الدولة ويعيد ضبط المشهد الأمني وفق تفاهمات سياسية متفق عليها.