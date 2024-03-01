رئيس ألبانيا مخاطبًا المستثمرين السعوديين: سأكون الحارس الشخصي لاستثماراتكم

وأضاف "الحويزي" أن اتحاد الغرف سيرة طائرة خاصة وعقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين في دول البلقان في كل من ألبانيا وكوسوفو بهدف رفع حجم التبادلات التجارية والبحث عن منافذ وفرص استثمارية جديدة في القطاعات الواعدة، مؤكداً على ضرورة توفر القوانين المحفزة والضامنة للاستثمارات السعودية.