يستمر يومين …. جامعة الملك خالد تنظّم المؤتمر الدولي الثاني للمعلم.. غدًا
تنظّم جامعة الملك خالد، ممثلة في الجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم"، المؤتمر الدولي الثاني للجمعية "المعلم والتعليم الجيّد"، غدًا الأربعاء، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء، ويستمر على مدى يومين.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي إيمانًا من جامعة الملك خالد بدورها في الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 من خلال إبراز أهم التجارب النوعية والأبحاث المتميزة في مجال التعليم الجيد، والعمل على نشرها والإفادة منها في الميدان التعليمي المحلي والدولي.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر رئيس الجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم"، الدكتور عبدالله بن علي آل كاسي، أن المؤتمر سيضم نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، وسيقدم ٤٥ ورقة بحثية خلال عشر جلسات و٣ حلقات حوارية، لمناقشة عدد من المحاور من أهمها، الممارسات الميدانية والبرامج النوعية للمؤسسات الحكومية والخاصة بالتعليم الجيد وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وأدوار المعلم في تحقيق التعليم الجيد، ومحور التعليم الجيد وإعداد المعلم وتطويره المهني، والتعليم الجيد واستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم الحديثة، والتعليم الجيد ورعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيقدم كذلك 11 ورشة تدريبية حضورية وافتراضية، تستهدف الباحثين والمهتمين.