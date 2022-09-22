أمر ملكي: إعفاء عواد بن صالح العواد من رئاسة هيئة حقوق الإنسان وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي

الرقم: أ/55

التاريخ: 26/2/ 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.