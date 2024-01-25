بنهاية الربع الثالث لـ2023.. المصارف التجارية قدّمت قروضًا عقارية تجاوزت "747" مليار ريال

واصلت القروضُ العقارية المُقدّمة من المصارف التجارية العاملة بالمنظومة المصرفية السعودية للأفراد والشركات زخمها لتصل أعلى مستوياتها بنهاية الربع الثالث من العام 2023، وبقيمة بلغت نحو "747,203" مليار ريال، محققة نموًّا سنويًّا بنسبة "12.8%"، وبزيادة بلغت قيمتها نحو "84,517" مليار ريال تقريبًا، مقارنة بمستويات كانت عند "662,685" مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام 2022، وفق النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر 2023م، داعمة بذلك مسيرة النمو في القطاع العقاري السعودي ومساهمته في تحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030.