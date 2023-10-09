المركز الوطني للاستطلاع: الإناث في السعودية أكثر قراءة للكتب من الذكور

كشف المركز الوطني للاستطلاع أن الإناث السعوديات يقرأن الكتب أكثر من الذكور، مشيراً إلى أن هذا متفق مع الإحصائيّات الدولية للدول الأخرى، حيث إن 34% من السعوديين يعتبرون قراءة الكتب باستثناء (القرآن الكريم، وكتب الأحاديث النبوية، والمدرسية) جزءاً من جدولهم اليومي أو الأسبوعي.

وبين المركز أن 84% من السعوديين الذين يقرؤون الكتب يرون الكتاب جليساً لهم في المنزل، وليس رفيقاً خارجه وأن 69% ممن يقرؤون الكتب يفضلون ألا تزيد عدد صفحات الكتاب عن 200 صفحة.

يشار إلى أن دراسة سابقة قامت بها جمعية شارك للبحوث والدراسات قد كشفت قياس معدلات القراءة لدى المجتمع السعودي خلال عام 2022، وذلك بالتعاون مع شركة دعم القرار للبحوث والدراسات IDM حيث عُملت الدراسة على 6939 مشاركاً بعينة متزنة من ثلاث عشرة منطقة أساسية في المملكة.

وأوضحت الدراسة أن 32.5 % من المجتمع السعودي بشكل عام يقرؤون على الأقل 4 صفحات يومياً من الكتب والتي لا تشمل الأخبار، أو المجلات، أو الصحف الإلكترونية، أو الورقية.

كما أوضحت الدراسة أن معدلات القراءة تزيد عند النساء للكتب (35 %) منها عن الرجال (30 ٪).

كما قامت بمقارنة بين المناطق في معدلات القراءة أظهرت الدراسة أن النساء في منطقة الباحة الأعلى في معدلات القراءة من النساء في باقي المناطق الأخرى بنسبة (47.7 ٪) والرجال في منطقة الشرقية الأعلى من بين المناطق الأخرى وبمعدل (40.7 ٪).

وبالمقارنة بمعدلات القراءة بناء على الفئات العمرية، أوضحت نتائج الدراسة أن النتائج مبشرة حيث إن فئة الشباب هي الأعلى في القراءة كلما زاد العمر قلت معدلات القراءة اليومية حيث تبلغ معدلات القراءة عند الفئات العمرية من (20 - 29 سنة 38.1 ٪) (والأقل عند الفئات الأكبر من 60 سنة (20.9 %).