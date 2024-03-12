"الجوازات" تطلق نسخة "أبشر سفر" المطورة لتسهيل إجراءات المسافرين عبر جسر الملك فهد

وتسهم خدمة (أبشر سفر) في دعم التحول الرقمي لخدمات الجوازات، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين عبر تسهيل وتسريع الإجراءات، والمسارات المخصصة لبوابات الجسر التي تتيح التحقق من المركبات آليًّا من خلال تطبيق أبشر، والتحقق المكاني من خلال تطبيق نفاذ.