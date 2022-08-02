أمير جازان بالنيابة يترأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة‎

وشهد الاجتماع استعراض الفرص الوظيفية المتوفرة بسوق العمل، وعدد الباحثين عن العمل، والخطط والآليات التي يتم من خلالها تحديد فرص التوطين بالمنطقة من خلال فرص التوطين المتاحة في بعض الأنشطة ومهن التشغيل، والأعمال المناطة بلجان المتابعة الميدانية.