أمير جازان بالنيابة يترأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة‎

ترأس الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقةً بالنيابة، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة.
وأكد أمير المنطقة بالنيابة أهمية الدور المنوط باللجنة في توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة؛ لتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع مؤشرات توطين الوظائف، ودعم وتمويل برامج التوطين والتوظيف والتمكين.
ووجّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بمضاعفة الجهود لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطن؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
وشهد الاجتماع استعراض الفرص الوظيفية المتوفرة بسوق العمل، وعدد الباحثين عن العمل، والخطط والآليات التي يتم من خلالها تحديد فرص التوطين بالمنطقة من خلال فرص التوطين المتاحة في بعض الأنشطة ومهن التشغيل، والأعمال المناطة بلجان المتابعة الميدانية.
وتم تسليط الضوء على حجم الفرص الوظيفية المتوقعة من قرارات التوطين في الأنشطة والمهن المستهدفة بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية ورفع معدلات التوظيف من خلال عقد اتفاقيات مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
وحضر الاجتماع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، وأمين عام اللجنة العليا للتوطين بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي.