شاهد.. مظلة موسمية بمدخل الشرائع تسبّب تشوّهاً بصرياً ومخاوف من سقوطها

أحدثت المظلة الموجودة بمدخل الشرائع، وتحديداً مقابل حجز الشرائع باتجاه طريق جبل النور، تشوّهاً بصرياً دون أي جدوى من وجودها في المدخل بعد أن استغنت عنها الجهة التي كانت تستفيد منها في مواسم الحج والعمرة كنقطة أمنية.