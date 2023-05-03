شاهد.. مظلة موسمية بمدخل الشرائع تسبّب تشوّهاً بصرياً ومخاوف من سقوطها

أحدثت المظلة الموجودة بمدخل الشرائع، وتحديداً مقابل حجز الشرائع باتجاه طريق جبل النور، تشوّهاً بصرياً دون أي جدوى من وجودها في المدخل بعد أن استغنت عنها الجهة التي كانت تستفيد منها في مواسم الحج والعمرة كنقطة أمنية.
"سبق" وثّقت مساء أمس صور المظلة بعد أن تساقط كامل سقفها وأصبحت مسكناً للطيور وتدلت منها الأسلاك الكهربائية محدثة تشوّهاً بصرياً ملحوظاً.
يُذكر أن سقف المظلة قد تساقط قبل عدة أشهر على الطريق السريع وتضرّر منه عددٌ من المركبات نتيجة حادث سير وهو ما يخشى من تكرار سقوطها نتيجة الرياح والأجواء المتقلبة التي تشهدها العاصمة المقدّسة.