وزارة الموارد البشرية تنفذ مبادرة "نسك" لاستقبال ضيوف الرحمن

نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة "نسك" لاستقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ، التي تستمر لمدة 10 أيام بالتعاون مع الجهات الشريكة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر.
وشهدت المبادرة حضور مدير عام فرع الوزارة بمكة، وعدد من المسؤولين، وقدمت الوزارة الترحيب والدعم لضيوف الرحمن عند وصولهم، وتقديم الورود والهدايا التذكارية؛ لكونها جزءًا من هذه المبادرة.
وتهدف المبادرة إلى إبراز الجهود التي تبذلها قيادة المملكة ممثلةً بجميع القطاعات وأفراد المجتمع لخدمة ضيوف الرحمن، بدءًا من قدومهم إلى أرض المملكة واستقبالهم بالترحيب والحفاوة، ومرورًا بتوفير سبل الراحة لهم حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بطمأنينة وسلام.
وعبّر ضيوف الرحمن عن بالغ شكرهم للجهود التي تبذلها حكومة المملكة وشعبها في خدمتهم.