وزارة الموارد البشرية تنفذ مبادرة "نسك" لاستقبال ضيوف الرحمن

وشهدت المبادرة حضور مدير عام فرع الوزارة بمكة، وعدد من المسؤولين، وقدمت الوزارة الترحيب والدعم لضيوف الرحمن عند وصولهم، وتقديم الورود والهدايا التذكارية؛ لكونها جزءًا من هذه المبادرة.