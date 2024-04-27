"الصحة": بدء استقبال طلبات ترقيات الإداريين

وأكدت أنه يتعين على الموظف والموظفة اختيار الوظائف المطروحة للإعلان حسب الرغبات الفعلية والمكانية، وكذلك مراعاة شمولها بالبدل من عدمه لأنه لا يمكن التنازل عن الترقية أو إلغاء القرار بعد صدوره، لافتة إلى أن إجراءات المفاضلة والترشيح للترقية بمنصة "مسار" تتم بشكل آلي دون تدخل بشري، وفي حال الترقية تتم المباشرة آلياً في "موارد"، وتكون المباشرة في جهة العمل الحالية.