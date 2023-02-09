خلال 2022.. المملكة تحقق ثاني أفضل أداء في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية

واصلت المملكة العربية السعودية تقدمها خلال العام 2022م في المؤشرات العالمية، حيث تقدمت ثمان مراتب بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، محققةً ثاني أفضل أداء في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2022، متقدمةً في جميع المحاور الرئيسة، واحتلت المركز 24 عالمياً من بين 63 دولة، والسابع على مستوى دول مجموعة العشرين.