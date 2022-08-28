أمير جازان بالنيابة يشهد توقيع ١٠ اتفاقيات تعاون بين "التعليم" وعدد من الجهات الحكومية والأهلية

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح من مدير تعليم جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، عن الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الإدارة مع عدد من الجهات بهدف رفع كفاءة وفعالية البرامج والأنشطة التي يقدمها تعليم جازان، والإسهام في تحقيقه إنجازات أكبر، بهدف زيادة فرص تبادل الموارد والمنافع مع مختلف الجهات.