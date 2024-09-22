على ارتفاع 75 مترًا.. شاهد "راية التوحيد" ترفرف بسماء تبوك لتحكي قصة وطن

ترفرف راية التوحيد في سماء تبوك، على ارتفاع 75 مترًا؛ احتفاءً باليوم الوطني الـ94؛ حيث تُعَد من أهم المعالم الجمالية التي تتوسط ميدان التوحيد على طريق الملك فهد بمدينة تبوك؛ لتحكي قصة التلاحم والوحدة الوطنية لأبناء وطن نذروا أنفسهم لخدمته والدفاع عنه.
ويضم الميدان الذي تم تدشينه في شهر رجب من العام 1439هـ، 12 سارية للعلم الوطني بارتفاع 12 مترًا، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 مترًا مربعًا، وعددًا من أعمدة الإنارة التجميلية التي تم تصميمها وفق أحدث التقنيات والمستويات الفنية، واستُخدمت فيه أعلى المعايير الهندسية المختصة في هذا الجانب سواءً في التصميم أو التنفيذ، لتضفي على المشروع لمسة جمالية وطنية تضاف إلى معالم مدينة تبوك.
ويشكل العلم الوطني للمملكة قيمة خالدة، وشاهدًا على نهضتها، وأمجاد من بنوا وأسسوا هذا الكيان العظيم تحت راية التوحيد، وصولًا إلى اليوم.