على ارتفاع 75 مترًا.. شاهد "راية التوحيد" ترفرف بسماء تبوك لتحكي قصة وطن

ويضم الميدان الذي تم تدشينه في شهر رجب من العام 1439هـ، 12 سارية للعلم الوطني بارتفاع 12 مترًا، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 مترًا مربعًا، وعددًا من أعمدة الإنارة التجميلية التي تم تصميمها وفق أحدث التقنيات والمستويات الفنية، واستُخدمت فيه أعلى المعايير الهندسية المختصة في هذا الجانب سواءً في التصميم أو التنفيذ، لتضفي على المشروع لمسة جمالية وطنية تضاف إلى معالم مدينة تبوك.