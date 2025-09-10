السعودية وقطر.. وحدة مصير في مواجهة التهديدات الإقليمية

خلال الدقائق الأولى للعدوان الإسرائيلي السافر على قطر أمس، سارع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إجراء اتصال هاتفي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا له وقوف المملكة التام مع قطر، وإدانتها للهجوم الإجرامي الإسرائيلي على الدوحة، ووضعها إمكاناتها كافة لمساندة قطر فيما تتخذه لحماية أمنها وسيادتها، مجسّدًا بذلك أحد المبادئ الراسخة في سياسة المملكة، وهو مبدأ الوقوف مع الدول الشقيقة ودعمها فيما تواجه من أزمات وأحداث جسيمة، انطلاقًا من المصير المشترك.