تعرّف على أقوى عروض الصيف مع المرشدة الذكية للسياحة السعودية "نورة"

"نورة" هي مرشدة سياحية افتراضية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم توصيات مخصصة تشمل إعداد جداول رحلات متكاملة تناسب اهتمامات المستخدم، واقتراح أفضل الفعاليات وأحدث العروض السياحية، وتقديم توصيات لأجمل الوجهات وأشهر المطاعم، وحتى أماكن غير مكتشفة بعد، مع إمكانية الاستفادة من عروض صيف السعودية؛ أبرزها عروض "لك 3 عروض"، التي تتيح اختيار باقات صيفية مخفضة، مصممة لتلائم مختلف الأذواق والميزانيات، مما يعزز من قيمة التجربة السياحية.