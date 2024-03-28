كن أول مَن يحمل هاتف HONOR Magic6 Pro المدعوم بالذكاء الاصطناعي.. طفرة ثورية وابتكارات غير مسبوقة

ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على النص أو الصور أو الملف، ثم سحبها إلى حافة الشاشة لفتح الشريط الجانبي، الذي يعرض التطبيقات الموصى بها بناءً على ما تفضل. سواء كنت تبحث عن الموقع إلى مكان ما، أو مشاهدة منتج معين وترغب في بدء التسوق، أو ترغب في مشاركة شيء ما مع الأصدقاء، فبتمريرة بسيطة، يمكنك إنجاز مهامك في غمضة عين.