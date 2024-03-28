كن أول مَن يحمل هاتف HONOR Magic6 Pro المدعوم بالذكاء الاصطناعي.. طفرة ثورية وابتكارات غير مسبوقة

بعد النجاح الساحق لمرحلة الطلب المُسبق، أعلنت علامة HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن التوفر الرسمي لهاتف HONOR Magic6 Pro، أحدث هواتفها الذكية الرائدة في سوق المملكة العربية السعودية والذي يتميز بتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة وميزات رائدة في الصناعة على مستوى الكاميرا، تجربة المستخدم، تفاعل مع الجهاز والأداء.
يتميز نظام كاميرا Falconبالذكاء الاصطناعي الذي تمت ترقيته، بما في ذلك الكاميرا العريضة بدقة 50 ميجابكسل، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا Periscope Telephoto بدقة 180 ميجابكسل، بتطورات مذهلة في التصوير الفوتوغرافي. بفضل خوارزمية التقاط الذكاء الاصطناعي المحسنة، تتنبأ كاميرا HONOR AI Motion Sensing Capture باللحظات الحاسمة وتلتقطها بدقة فائقة الوضوح دون عناء.
مع نظام التشغيل MagicOS 8.0 الجديد كليًا، تقدم HONOR للمستخدمين لمحة عن المستقبل من خلال توفير اتصال رائع. يتميز HONOR Magic6 Pro بميزة Magic Portal المبتكرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. يساعدك هذا المساعد الذكي على تبسيط مهام يومك من خلال السماح لك بالسحب والنقل بين التطبيقات المختلفة بسرعة وبنقرة واحدة للقيام بمهام متعددة بشكل فعال.
ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على النص أو الصور أو الملف، ثم سحبها إلى حافة الشاشة لفتح الشريط الجانبي، الذي يعرض التطبيقات الموصى بها بناءً على ما تفضل. سواء كنت تبحث عن الموقع إلى مكان ما، أو مشاهدة منتج معين وترغب في بدء التسوق، أو ترغب في مشاركة شيء ما مع الأصدقاء، فبتمريرة بسيطة، يمكنك إنجاز مهامك في غمضة عين.
يعالج هاتف HONOR Magic6 Pro واحدة من المشاكل التي تواجه المستخدمين وهي تسرب الصوت أثناء إجراء المكالمات. تعمل ميزة AI Privacy Call 3.0 المبتكرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتقدم وتقنية توجيه الصوت للحفاظ على سرية محادثات المستخدم. تضمن هذه الميزة التي تمت ترقيتها صوتًا فائق الوضوح، مع تقليل فرصة سماع الآخرين للمكالمة.
والتزاماً برؤية HONOR التي تضع الإنسان في المقام الأول، تواصل HONOR قيادة الصناعة في تقديم حلول مبتكرة تهتم. وتماشيًا مع هذا الالتزام، قدمت HONOR أعلى تردد تعتيم PWM في الصناعة يبلغ 4320 هرتز. إن التردد العالي لنبضات الشاشة بمستوى سطوع منخفض يزيل بشكل فعال المخاطر المرتبطة بشاشة العرض، لأنه يتجاوز ما تستطيع العين البشرية رؤيته.
حقق HONOR Magic6 Pro إنجازًا هامًا في عام 2024 من خلال كونه أول هاتف ذكي يحصل على 5 علامات ذهبية من DXOMARK في عام 2024 للكاميرا، البطارية، الشاشة، كاميرا السيلفي والصوت.
يتوفر HONOR Magic6 Pro للشراء باللونين الأسود والأخضر مقابل 3999 ريال. عند الشراء، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 2158 ريال، تتضمن ساعة HONOR Watch GS 3 وHONOR Care+ والمزيد.
يمكن للمستهلكين الحصول على HONOR Magic6 Pro من خلال متجر تجربة HONOR، متجر HONOR الإلكتروني، مكتبة جرير، اكسترا، STC، Zain، لولو، أمازون، نون ومتاجر البيع الأخرى.