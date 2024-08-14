"الحكومة الرقمية": 85.04% معدل ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2024

يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية قد طورت منهجية مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2024م، إضافة إلى ما ترتكز عليه المنهجية من المناظير الرئيسة والمحاور والمعايير التفصيلية التي يتم تقييم نضج المنصات الرقمية وفقًا لها؛ من خلال مراجعة وتحسين تلك المناظير الرئيسة والمحاور التابعة لها وآليات قياسها، لتغطي جوانب متعددة من التجربة الرقمية، إضافة إلى تحديث المعايير التي يتم تحديد المنصات ذات الأولوية بناءً عليها؛ بهدف زيادة المنصات المشمولة بشكل تدريجي في كل دورة.