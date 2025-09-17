وزير الشؤون الإسلامية يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ –حفظه الله–، اليوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1447هـ، بزيارة المجمع يرافقه عدد من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات، حيث التقى بالقيادات الإدارية والفنية بالمجمع، واطلع على سير العمل في مختلف الأقسام، وعلى الآلات الحديثة وخطوط الإنتاج والتقنيات المتطورة المستخدمة في عمليات الطباعة.
وأشاد معاليه خلال الزيارة بما يلقاه المجمع من دعم ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله–، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس حرص القيادة الرشيدة على خدمة القرآن الكريم ونشره بمختلف رواياته وطباعته وفق أعلى معايير الدقة والجودة.
كما نوه معاليه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو المجمع، مبيناً دورهم الرئيس في تحقيق رسالة المملكة في نشر كتاب الله وتعليم علومه على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس عناية المملكة الفائقة بخدمة القرآن الكريم ونشره في أرجاء العالم.
وفي ختام الزيارة، عبّر معاليه عن اعتزازه بما شاهده من جهود نوعية وإنجازات متميزة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة الطباعة والإنتاج بالمجمع بما يواكب الدعم السخي والتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة –أيدها الله–.