وزير الشؤون الإسلامية يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ –حفظه الله–، اليوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1447هـ، بزيارة المجمع يرافقه عدد من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات، حيث التقى بالقيادات الإدارية والفنية بالمجمع، واطلع على سير العمل في مختلف الأقسام، وعلى الآلات الحديثة وخطوط الإنتاج والتقنيات المتطورة المستخدمة في عمليات الطباعة.