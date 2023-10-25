"السيف" يشكر القيادة بمناسبة تجديد تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء

وأشاد "السيف" بالدعم والعناية اللذين توليهما القيادة -أيدها الله- لقطاع التعليم، الذي يشهد خطوات تطويرية مختلفة، وإنجازات غير مسبوقة في هذا العهد الميمون، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على السعودية عزها ونهضتها وأمنها وأمانها.