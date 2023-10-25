"السيف" يشكر القيادة بمناسبة تجديد تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء

رفع الدكتور علي بن محمد السيف شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ بمناسبة تجديد تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء.
وأعرب "السيف" عن شكره لوزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق والسداد.
وأشاد "السيف" بالدعم والعناية اللذين توليهما القيادة -أيدها الله- لقطاع التعليم، الذي يشهد خطوات تطويرية مختلفة، وإنجازات غير مسبوقة في هذا العهد الميمون، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على السعودية عزها ونهضتها وأمنها وأمانها.