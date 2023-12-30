العلاقات السعودية التركية خارج نطاق التسييس الكروي

لم يكن قرار إلغاء مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي فنار بخشه وغلطة سراي، التي كان من المقرر أن تقام في الرياض، أمس الجمعة، هو الأول من نوعه، بل سبق أن تم إلغاء مباريات كرة قدم لنفس الأسباب، كان أهمها عدم الالتزام باللوائح والأنظمة الدولية.