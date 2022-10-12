"أدير العقارية" تُبهر السوق العقاري بمزاد استثنائي لبيع "المرحلة الأولى" من مخطط "أخيال" بقيمة تجاوزت "مليار" ريال

حقق مزاد مخطط "أخيال" نجاحًا استثنائيًا أبهر السوق العقاري في الشرقية بعد تجاوز مبيعات "المرحلة الأولى" من المخطط "مليار" ريال، حيث تم البيع بسرعة قياسية أدهشت الجميع، وأكدت الأهمية الكُبرى لهذا المُخطط الفريد الذي يتموضع في أهم المواقع الاستراتيجية غرب مدينة الدمام، ويشكل واحدة من أبرز فرص الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية.
شهد المزاد الذي نظمته شركة "أدير العقارية" في فندق جراند حياة بمدينة الخبر؛ تنافسًا محمومًا بين نخبة رجال الأعمال والمستثمرين وشركات التطوير العقاري الذين تنافسوا للاستحواذ على المرحلة الأولى من هذا المُخطط الذي يُشكل نموذجًا سكنيًا وتجاريًا راقيًا، ويُعتبر إضافة مميزة وفريدة للمنطقة.
وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن النجاح الذي حققته الشركة في هذا المزاد الكبير، يعتبر محطة من محطات النجاح لشركة أدير العقارية التي تتفرد بعلاقاتها المتميزة والمتينة مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية وخارجها، الذين منحوا شركتنا الثقة المُطلقة لإبهارهم بصفقات عقارية قلَّ نظيرها في السوق، ويعتبر مخطط "أخيال" واحدًا من أهم تلك الصفقات التي أدهشت السوق العقاري برحابة مساحتها، وموقعها الاستراتيجي الفريد في أهم المناطق الواعدة غرب مدينة الدمام حيث المستقبل الجديد، والتي تتيح للمستثمرين إنشاء مجتمع سكني فريد من نوعه يتميز بالعصرية، ويوفر كافة المرافق والخدمات الحديثة بما يواكب التطور والنمو الذي تشهده المنطقة الشرقية، والمملكة ككل.
ووجه "آل سعد" التهنئة للمشترين، مؤكدًا حرص شركة "أدير العقارية" على توفير أبرز المنتجات العقارية التي تشكل فرص استثمار استثنائية تتميز بمقوماتها العالية، لتساعد المستثمرين على رسم مستقبلهم الواعد الذي يوائم توجهات حكومة المملكة ويواكب رؤيتها الاستراتيجية، في تعزيز جودة الحياة عبر خلق مجتمعات سكنية نموذجية ترتقي لتطلعات الأسرة السعودية وتلبي احتياجاتها.