"أدير العقارية" تُبهر السوق العقاري بمزاد استثنائي لبيع "المرحلة الأولى" من مخطط "أخيال" بقيمة تجاوزت "مليار" ريال

وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن النجاح الذي حققته الشركة في هذا المزاد الكبير، يعتبر محطة من محطات النجاح لشركة أدير العقارية التي تتفرد بعلاقاتها المتميزة والمتينة مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية وخارجها، الذين منحوا شركتنا الثقة المُطلقة لإبهارهم بصفقات عقارية قلَّ نظيرها في السوق، ويعتبر مخطط "أخيال" واحدًا من أهم تلك الصفقات التي أدهشت السوق العقاري برحابة مساحتها، وموقعها الاستراتيجي الفريد في أهم المناطق الواعدة غرب مدينة الدمام حيث المستقبل الجديد، والتي تتيح للمستثمرين إنشاء مجتمع سكني فريد من نوعه يتميز بالعصرية، ويوفر كافة المرافق والخدمات الحديثة بما يواكب التطور والنمو الذي تشهده المنطقة الشرقية، والمملكة ككل.