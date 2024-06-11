بدأت بشراء 100 سيارة تي روك.. شراكة استراتيجية بين ساماكو للسيارات وبدجت السعودية

أعلنت شركة "ساماكو" للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات فولكس واجن في المملكة، عن التعاون مع شركة "بدجت" السعودية بتوقيع استراتيجي يوم الخميس الموافق 29 ذو القعدة في صالة عرض مبيعات فولكس واجن بجدة.
وتبدأ معالم هذه الشراكة مع شركة "بدجت" السعودية على ضوء شراء 100 سيارة "تي روك" لتشكل جزءًا من أسطول التأجير الخاص بها؛ مما يعزز ما توفره من خدمات للعملاء.
ويحصد طراز "تي روك" من فولكس واجن استحسانًا كبيرًا وشعبية عالية في مجال صناعة السيارات؛ بسبب سلامتها ومتانتها وتصميمها وأدائها الفائق؛ حيث يعد الخيار الأمثل لهذه الشراكة.
ويعد اختيار هذا الطراز للشراكة مع "بدجت السعودية" بمثابة شهادة على تميزها في تقديم تجربة قيادة مميزة للعملاء، مع توفير الحد الأدنى من تكاليف التشغيل.
وتعد "تي روك" إضافة مميزة لأسطول "بدجت السعودية"؛ مما يضع معيارًا عاليًا لخيارات المركبات المتاحة لعملائها.
من جهته أعرب محمد رفه، الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو، عن حماسه للاتفاقية قائلًا: "تعد هذه الشراكة شهادة واضحة على جودة سيارات فولكس واجن. نحن سعداء للغاية لرؤية سيارة تي روك تصبح جزءًا من أسطول بدجت السعودية، ونتطلع بفارغ الصبر إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد مع بدجت السعودية".
وأكد فواز دانش، رئيس الشركة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بمركبات عالية الجودة، وتعد تي روك من فولكس واجن تجسيدًا مثاليًّا لهذا الالتزام. هذه الاتفاقية هي مجرد خطوة أولى لاتفاقيات وعلاقات طويلة وناجحة مع ساماكو".
ولفت إلى أن حفل التوقيع ليس فقط رمزًا لبدء شراكة طويلة الأمد بين ساماكو وبدجت السعودية؛ ولكنها دلالة أيضًا على بداية سلسلة من الاتفاقيات التي ستتبعها بالتأكيد. ويعكس هذا الحدث التزام الشركتين المستمر بتوفير احتياجات عملائها وتقديم أفضل خدمة ممكنة.
تتواجد سيارات فولكس واجن في أكثر من 150 سوقًا حول العالم؛ حيث تنتج الشركة سياراتها في أكثر من 50 موقعًا مختلفًا في عبر 14 دولة حول العالم.
ونجحت فولكس واجن في تصنيع ما يزيد على 6.2 ملايين سيارة خلال عام 2018.. وتتابع فولكس واجن المضي في مسيرة تطوير تصاميم سياراتها وتتبع استراتيجيات هامة مثل التنقل الكهربائي والتنقل الذكي والتحول الرقمي.
شركة ساماكو للسيارات هي جزء من مجموعة النهلة التي تأسست في عام 1930 ميلاديًّا بجهود من حسن عباس شربتلي؛ حيث تعتبر ساماكو للسيارات إحدى الشركات الرائدة ضمن شركات النهلة.