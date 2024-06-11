بدأت بشراء 100 سيارة تي روك.. شراكة استراتيجية بين ساماكو للسيارات وبدجت السعودية

تتواجد سيارات فولكس واجن في أكثر من 150 سوقًا حول العالم؛ حيث تنتج الشركة سياراتها في أكثر من 50 موقعًا مختلفًا في عبر 14 دولة حول العالم.

ونجحت فولكس واجن في تصنيع ما يزيد على 6.2 ملايين سيارة خلال عام 2018.. وتتابع فولكس واجن المضي في مسيرة تطوير تصاميم سياراتها وتتبع استراتيجيات هامة مثل التنقل الكهربائي والتنقل الذكي والتحول الرقمي.