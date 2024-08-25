بقرابة ملياري ريال.. "إتقان" تبيع 5 منتجات عقارية خلال 3 أشهر وتعتزم طرح عقارات بمساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع

أكدت شركة إتقان العقارية رائدة التسويق العقاري بالمملكة أنها نجحت في إتمام صفقات عقارية بقيمة إجمالية: (1.885.000.000) ريال (مليار وثمانمائة وخمسة وثمانين مليون ريال)، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ببيع عقارات بمساحة إجمالية: 4,139,114.29 متراً مربعاً، تم بيعها وإفراغها بمنطقة الرياض، وتركزت العقارات بشمال وشرق ووسط وغرب الرياض، وتنوعت استخداماتها ما بين سكنية وتجارية وزراعية، في قفزة كبيرة بحجم المبيعات اتساقاً مع حجم السوق العقارية.
ونوه رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشركة نجحت في مواصلة تميزها في تسويق العقارات، وكسب ثقة المستثمرين من ناحية المصداقية في طرح مميزاتها، واختيار مواقعها الجغرافية التي جعلت منها فرصاً استثمارية ذات عوائد على المستويين القريب والبعيد، وتتواكب مع حجم الطلب المتزايد على المنتجات العقارية في العاصمة وضواحيها والمحافظات التابعة لها.
وبيّن "الرشيد" أن الشركة بثقة عملائها ماضية في تقديم الخيارات الاستثمارية في السوق العقارية من خلال عرض منتجات بمواقع استراتيجية، ومكتملة الخدمات تلبي الحاجة وتتواءم مع حجم الطلب، إضافة إلى كونها محركاً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لدى كل عملاء إتقان الذين تعتز الشركة بكسب ثقتهم عبر مسيرتها المهنية، مشيداً بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لكل المستثمرين في السوق العقارية الرائدة بالمملكة العربية السعودية، والتي جعلت من هذا السوق ملاذاً آمناً لكل المستثمرين من داخل وخارج المملكة.
فيما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه أن الشركة تعتزم خلال الفترة القريبة طرح عدد من العقارات بمنطقة الرياض تتوزع في عدد من أحياء مدينة الرياض ومحافظتي العيينة والقويعية بمساحة إجمالية تقدر بـ 7 ملايين متر مربع، وتعد من الفرص العقارية بمواقع حيوية متعددة الاستخدامات كفرص استثمارية تواكب النهضة الكبيرة التي تشهدها منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها.
ودعا عبدالعزيز بن فهد الرشيد في ختام تصريحه عملاء الشركة إلى متابعة مواقع الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة مواعيد طرح العقارات الجديدة لافتاً إلى ترحيب الشركة بكل الاستفسارات عبر الاتصال بخدمة العملاء على الرقم الموحد "920001019" سائلاً الله للجميع التوفيق.