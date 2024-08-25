بقرابة ملياري ريال.. "إتقان" تبيع 5 منتجات عقارية خلال 3 أشهر وتعتزم طرح عقارات بمساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع

وبيّن "الرشيد" أن الشركة بثقة عملائها ماضية في تقديم الخيارات الاستثمارية في السوق العقارية من خلال عرض منتجات بمواقع استراتيجية، ومكتملة الخدمات تلبي الحاجة وتتواءم مع حجم الطلب، إضافة إلى كونها محركاً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لدى كل عملاء إتقان الذين تعتز الشركة بكسب ثقتهم عبر مسيرتها المهنية، مشيداً بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لكل المستثمرين في السوق العقارية الرائدة بالمملكة العربية السعودية، والتي جعلت من هذا السوق ملاذاً آمناً لكل المستثمرين من داخل وخارج المملكة.