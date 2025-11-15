طقس اليوم .. الأرصاد: هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق الرياض، جازان، الجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق ومنطقة تبوك.