وزير العدل: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية

وأضاف معالي الدكتور الصمعاني: إن المستقبل قائم على المنافسة، سواء مع المحامين محلياً، أو عالمياً، أو مع الشركات القانونية، لذلك يجب على المحامي السعي إلى تطوير نفسه دائماً، مؤكداً أن التطوير القانوني لا يتوقف ومستمر دائماً، كونه مرتبطاً بالتطور الحاصل في المملكة في كل القطاعات والمجالات، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التخصص الدقيق.