جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على تجديد الاعتماد الأكاديمي الدولي "ABET" لكليتَي الهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات في رابغ

وأكّدت رئيسة الجامعة المكلّفة الدكتور هناء النعيم، أن تحقيق كلية الهندسة وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بفرع رابغ، تجديد الاعتماد الأكاديمي له أثره الكبير في تعزيز جودة مخرجات الكليتين؛ مشيدةً بكل ما بذله فريق العمل لضمان جودة الممارسات الأكاديمية وتوافقها مع المعايير العالمية.