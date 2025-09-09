ابتكار علمي من "كاوست" لتحويل غازات الاحتباس الحراري إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية

وأفاد الباحث الرئيس في هذه الدراسة الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية من قسم العلوم والهندسة الفيزيائية في "كاوست" البروفيسور شو لو، أن الكفاءات الرئيسة في النظام تتيح تحويل عملية احتجاز الكربون -التي تُعد مكلفة عادة-، إلى فرصة اقتصادية مربحة، مشيرًا إلى أنه صُمّم النظام واختبر في ظروف صناعية واقعية باستخدام ثاني أكسيد الكربون المضغوط، وأظهرت النتائج أن الكربون المحتجز يمكن تحويله إلى منتج ذي قيمة اقتصادية حقيقية، وأن هناك طرقًا عديدة لمعالجة ثاني أكسيد الكربون، غير أن إنتاج الإيثيلين -الذي يتجاوز حجم سوقه العالمي 200 مليار دولار سنويًا- يجعل من التحليل الكهربائي خيارًا واعدًا على نحو خاص، ويمكن تشغيله بالكهرباء المتجددة، ويعمل في ظروف أبسط مقارنة بالطرق الأخرى.