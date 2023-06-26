أغنى أغنياء البشر.. "عساس": كيف خفضت رحلة حج "مانسا موسى" سعر الذهب بالعالم؟

وعن غرائب هذه الرحلة، يقول "عساس": "بدأ رحلته للحج من عاصمته (نياني) متجهاً إلى مدينة (ولاتا) في موريتانيا ثم (توات) بالجزائر ومن ثم أكمل زيارة شهيرة إلى (القاهرة) استقبله فيها السلطان المملوكي الملك الناصر بحفاوة بالغة، حتى وصل إلى (المدينة المنورة) و(مكة المكرمة) وأقام فيها المناسك وأغدق من الخيرات على أهالي تلك المدن التي زارها بإسهاب، لدرجة أن سعر الذهب بالعالم انخفض بسبب ما أُنفِقَ في رحلة الحج تلك، ولكثرة ما وزع الحاج مانسا موسى من ذهب على طول الرحلة، أدخل ذلك اقتصاد العالم أجمع في حالة من التضخم السريع".