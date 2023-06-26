أغنى أغنياء البشر.. "عساس": كيف خفضت رحلة حج "مانسا موسى" سعر الذهب بالعالم؟
يروي الكاتب الصحفي د.بكري معتوق عساس قصة رحلة الحج التاريخية الشهيرة للملك مانسا موسى، ملك مملكة مالي، وسط غرب إفريقيا، والتي قام بها سنة 1324م، ناقلًا عن المؤرخين كيف أن سعر الذهب بالعالم انخفض بسبب ما أنفقَ مانسا موسى في رحلة الحج تلك، ولكثرة ما وزع من ذهب على طول الرحلة.
مانسا موسى.. أغنى أغنياء البشر على مدى العصور
وفي مقاله "رحلة حج مانسا موسى" بصحيفة "المدينة"، يقول عساس: "أجمع المؤرخون على أن أغنى أغنياء البشر على مدى العصور المؤرَّخة ليس بيل جيتس أو ورين بافيت أو عائلة الروكافيليرز أو حتى الروثتشايلد، بل ملك مُسلم من ملوك أفريقيا يسمى مانسا موسى الأول، يحكى أن ثروته تقارب 400 مليار دولار بمعيار وقتنا الحاضر".
ملك مالي
ويروي "العساس" قائلًا: "كان مانسا موسى المولود عام 1280م ملكًا لمملكة مالي وعاصمتها (نياني) في وسط غرب أفريقيا في الفترة (1312م- 1337م)، وكان عالماً إلى جانب حنكته السياسية.. كانت مملكة مالي في حقبته مركزاً للازدهار والتجارة ومنارة للعلم في القارة الإفريقية، في الوقت الذي كانت أوروبا فيه تغط في عصور الظلام".
"تمبكتو".. عاصمة الذهب والتجارة الإفريقية
ويضيف "العساس": "كانت (تمبكتو) في مالي حينها عاصمة التجارة الإفريقية وملتقى القوافل، وكانت أسواقها تشتهر بتجارة الذهب؛ وكانت حصة مالي منها تقارب الـ50% من إجمالي حجم سوق الذهب آنذاك، كما كانت أسواق مالي لها الحصة العظمى أيضاً من تجارة الملح؛ الذي كان من أغلى السلع في ذلك الوقت.. أدى كل هذا لنهضة حضارية وعلمية وإنسانية كبرى، ومن الشواهد على ذلك إنشاء مانسا موسى لجامعة (سان كوري) كمركز للعلم في إفريقيا ومسجد (جنجو يريبر) الشهير وكلاهما قائم إلى وقتنا الحاضر.. وقيل: (إنه كان يبني جامعاً كل جمعة)".
رحلة مانسا موسى الشهيرة عام 1324م
وعن المؤرخين يروي "عساس" تفاصيل رحلة حج مانسا موسى، ويقول: "قام مانسا موسى برحلته التاريخية الشهيرة للحج سنة 1324م، ففي قافلة ملكية ضمت -بحسب المؤرخين- ما يقارب المئة بعير محملة بما يقارب المئة وستة وثلاثين كيلوغراماً من الذهب لكل بعير، وستين ألفاً من الحرس واثني عشر ألفاً من العبيد جميعهم يحملون عصياً مصنوعة من الذهب".
انخفض سعر الذهب بالعالم
وعن غرائب هذه الرحلة، يقول "عساس": "بدأ رحلته للحج من عاصمته (نياني) متجهاً إلى مدينة (ولاتا) في موريتانيا ثم (توات) بالجزائر ومن ثم أكمل زيارة شهيرة إلى (القاهرة) استقبله فيها السلطان المملوكي الملك الناصر بحفاوة بالغة، حتى وصل إلى (المدينة المنورة) و(مكة المكرمة) وأقام فيها المناسك وأغدق من الخيرات على أهالي تلك المدن التي زارها بإسهاب، لدرجة أن سعر الذهب بالعالم انخفض بسبب ما أُنفِقَ في رحلة الحج تلك، ولكثرة ما وزع الحاج مانسا موسى من ذهب على طول الرحلة، أدخل ذلك اقتصاد العالم أجمع في حالة من التضخم السريع".
ما ذكره المؤرخ العربي العمري
وينهي "عساس" قائلاً: "ذكر المؤرخ العربي العمري أن مانسا موسى اضطر في نهاية رحلة الحج تلك للاقتراض لنفاد كمية الذهب التي كانت معه، مضيفاً -والكلام للعمري- أنه وجد حين زار القاهرة بعد زيارة مانسا موسى باثني عشر عاماً أن القاهريين ما زالوا يحكون عن تلك الزيارة، لما أغدق على فقرائهم ومحتاجيهم من ذهب وخيرات وصدقات.. توفي الملك مانسا موسى عام 1337م، بعد أن أصبحت عاصمته تمبكتو بجنوب غرب النيجر مركزاً لتجارة الذهب وتعليم الإسلام".