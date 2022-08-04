"الماطرة" تنتقل بقوة للغربية.. والأمطار تشمل هذه المناطق خلال الفترة المقبلة

وفي التفاصيل، يُتوقع أن ينتقل تأثير الحالة الماطرة للقطاع الغربي من المملكة اعتبارًا من يوم الجمعة؛ بحيث يتأثر شريط المرتفعات الغربية من المملكة (السفوح الشرقية منها) بأحوال جوية غير مستقرة وشديدة التأثير، ويُتوقع أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية القوية على مرتفعات كل من: (جازان، عسير، الباحة، الطائف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك)، ويُتوقع أن تتأثر هذه المناطق بتساقط مميز للأمطار في أيام متعددة خلال الأسبوع القادم.