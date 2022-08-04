"الماطرة" تنتقل بقوة للغربية.. والأمطار تشمل هذه المناطق خلال الفترة المقبلة

توقعت تقارير مناخية اندفاع كميات كبيرة من الرطوبة وبخار الماء من منطقة بحر العرب وشرق إفريقيا باتجاه القطاع الغربي من المملكة، والتي ستكون بمثابة الوقود والداعم الرئيسي لتشكل سحب ركامية رعدية قوية في مناطق واسعة من غرب المملكة خلال الأيام القادمة.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن ينتقل تأثير الحالة الماطرة للقطاع الغربي من المملكة اعتبارًا من يوم الجمعة؛ بحيث يتأثر شريط المرتفعات الغربية من المملكة (السفوح الشرقية منها) بأحوال جوية غير مستقرة وشديدة التأثير، ويُتوقع أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية القوية على مرتفعات كل من: (جازان، عسير، الباحة، الطائف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك)، ويُتوقع أن تتأثر هذه المناطق بتساقط مميز للأمطار في أيام متعددة خلال الأسبوع القادم.
وتَوقع كادر التنبؤات بموقع "طقس العرب"، أن تكون الأمطار الرعدية غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.. ولا يُستبعد أن تكون كثيفة أحيانًا ومتراكمة، وقد تُسبق بنشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار في أجزاء من تبوك والمدينة المنورة.
ونبّه الموقع من خطر شدة العواصف الرعدية والصواعق، وشدة غزارة الأمطار في بعض المناطق، وخطر جريان الأودية والسيول، وكثافة زخات البرد التي قد تكون متراكمة أحيانًا، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية وما قد يرافقها من موجات غبار.