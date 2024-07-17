"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة ونجران والشرقية).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة فرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وميسان والطائف. وتشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أتربة مثارة على البرك والقحمة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أتربة مثارة على الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية، وأتربة مثارة ورياحًا نشطة. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والعديد والأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والرايس وينبع. وتشهد رياحًا شديدة على المدينة المنورة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 22 من مساء الخميس.