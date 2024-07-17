"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وميسان والطائف. وتشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.