دراسة تثير الجدل حول أدوية الاكتئاب.. ومختصون لـ"سبق": لا ننصح بالتوقف عن تناولها

وعلى الرغم من الاختلاف الواسع في الأوساط النفسية حول نتائج هذه الدراسة التي تشير إلى أن مثبطات السيروتونين لا تعالج الاكتئاب إلا أن العديد من المختصين في المملكة يوصون بعدم الانجراف خلف دعوات التوقف عن تناول أدوية مثبطات السيروتونين المستخدمة في علاج الاكتئاب، مشيرين إلى أن الدراسة المنشورة ليست الأولى من نوعها، حيث أثبتت أدوية الاكتئاب فاعليتها على مدى عقود من الزمن لا سيما مع الحالات الشديدة.