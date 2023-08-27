"الجاسر" يشكر ولي العهد على إطلاق "مخطط المراكز اللوجستية": عنصر جذب ودعم لتمكين الصناعات المحلية

وأشار المهندس "الجاسر" إلى ما تحقق من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية منذ إطلاق سموه الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية منتصف العام 2021م، التي أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث كان آخرها تقدم المملكة 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، مبينًا أن المنظومة عملت منذ إطلاق الاستراتيجية على تنفيذ العديد من المبادرات التي شملت إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة، ومنحها لأكثر من 1500 شركة محلية وعالمية، وتدشين منصة "لوجستي"، وتقليص مدة الفسح إلى ساعتين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، وإعلان شركة "أبل" كأول مستثمر دولي فيها وإطلاق 19 منطقة لوجستية، وتوقيع اتفاقيات عديدة لتدشين مناطق لوجستية في الموانئ السعودية، وتدشين عدد من الخدمات الملاحية لربط موانئ المملكة بالعالم، وتدشين الميناء الجاف لنقل المنتجات والبضائع من الرياض إلى الدمام.