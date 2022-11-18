بحيرة وسط الصحراء شرق حائل.. مَشاهد خلابة لـ"قاع الأجفر" من الجو

وفي التفاصيل، استمتع روَّاد القاع بالغدران الكبيرة التي شكَّلت بحيرة وسط الصحراء، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل؛ ما يضفي على المكان جوًّا ربيعيًّا، تعيشه المنطقة حاليًا بعد هطول الأمطار عليها بغزارة صباح ومساء اليوم.