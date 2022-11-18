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بحيرة وسط الصحراء شرق حائل.. مَشاهد خلابة لـ"قاع الأجفر" من الجو
وثَّقها "الطويل" داعيًا المتنزهين لزيارة المنطقة والاستمتاع بجمال الطبيعة
شكَّلت الأمطار التي هطلت اليوم الجمعة على شرقي منطقة حائل بحيرة كبيرة ومناظر طبيعية خلابة في قاع الأجفر؛ ما جعله مقصد المتنزهين ومحبي البر.
وفي التفاصيل، استمتع روَّاد القاع بالغدران الكبيرة التي شكَّلت بحيرة وسط الصحراء، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل؛ ما يضفي على المكان جوًّا ربيعيًّا، تعيشه المنطقة حاليًا بعد هطول الأمطار عليها بغزارة صباح ومساء اليوم.
ووثَّق المصوِّر محمد عثمان الطويل تلك المناظر الخلابة بعدسته الطائرة، وخص بها متابعي "سبق" داعيًا المتنزهين إلى زيارة المنطقة، والاستمتاع بتلك المناظر، مؤكدًا أن تلك الأمطار تبشر بربيع باكر -بإذن الله-.