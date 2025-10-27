ارتفاع أسعار النفط بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (46) سنتًا، ما نسبته (0.7%)، لتصل إلى (66.40) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.75%)، ما يعادل (46) سنتًا، مسجلةً (61.96) دولارًا بعد ارتفاعها بنسبة (8.9%) و(7.7%) على التوالي في الأسبوع السابق.