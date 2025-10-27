ارتفاع أسعار النفط بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم بعد أن وضع المسؤولون الاقتصاديون الأمريكيون والصينيون إطارًا لاتفاق تجاري بين الجانبين، مما خفف من المخاوف من أن الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (46) سنتًا، ما نسبته (0.7%)، لتصل إلى (66.40) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.75%)، ما يعادل (46) سنتًا، مسجلةً (61.96) دولارًا بعد ارتفاعها بنسبة (8.9%) و(7.7%) على التوالي في الأسبوع السابق.