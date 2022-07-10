مقتل سعودي على يد شقيقَيْه في ضاحية لبنان.. والسفير يُثمِّن جهود الأمن

وأشارت إلى أن القطاعات السرية كثفت تحرياتها لتحديد مكان وجودهما، وبتاريخ ١٠/ ٧/ 2022 توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير. وعلى الفور تمت مداهمة مكان وجودهما من قِبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطاعات سرية الضاحية، وجرى توقيفهما، وضبط أداة الجريمة.