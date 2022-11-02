"ترشيد" تُطلق رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في مكتبة الملك فهد بالرياض

يُذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 13 مليون كيلو واط/ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 9.8 مليون كيلو واط/ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 27%.