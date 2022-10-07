لتعزيز العلاقات الاقتصادية.. وزير الاستثمار يلتقي مجلس الأعمال السعودي القطري

وأكد وزير الاستثمار على الاهتمام الذي تحظي به العلاقات السعودية القطرية على أعلى المستويات، مفيدًا أن المملكة تمثل عمقًا استراتيجيًا اقتصاديًّا لقطر؛ فيما تشكل قطر أهمية اقتصادية كبيرة، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود والتواصل لفتح الفرص لقطاعي الأعمال في البلدين وتعزيز التجارة والاستثمار المشترك.