"إحكام" توقّع مذكرة تعاون مع هيئة المهندسين

من جانبه، أشار أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين إلى أهمية التعاون مع الجهات التي لها علاقة في دعم منظومة خدمات المكاتب الهندسية في المملكة، كما يأتي هذا التعاون المشترك بين الهيئة ومنصة إحكام لتعزيز مشاركة المكاتب الهندسية عبر منصة إحكام، مما يسهم في رفع مستوى أدائها وخدماتها المقدمة تجاه الرفوعات المساحية.