قصة من إسبانيا.. عالم البيئة الشهير "فرناندو مايستر" يثور على البيروقراطية من أجل السعودية

وفي جامعة أليكانتي، كان عالم البيئة لديه فريق يصل إلى 20 شخصًا، لكنه كان الوحيد الذي لديه عقد ثابت، إذ يوضح مايستر أن الباحث الشاب الذي حصل على درجة الدكتوراه أخيرًا يمكن أن يكسب 1600 دولار شهريًا في إسبانيا، لكن في المملكة العربية السعودية، يحصلون على 5400 دولار شهريًا معفاة من الضرائب، إضافة إلى تذكرة طائرة واحدة كل عام وسكن مجاني في الحرم الجامعي، مع العلم أنه سيقوم أربعة أشخاص من فريق أليكانتي بالرحلة مع مايستر إلى المملكة.