أشرف عليها "الرشيدي".. السعودية تُسلِّم غينيا 7 آلاف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي

وثمّن الدكتور محمد الأمين جالو، مستشار وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا، جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ لما تقدمه السعودية من دعم لجمهورية غينيا في شتى المجالات، مشيدًا بأواصر الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، ومتمنيًا لهما مزيدًا من الازدهار والتقدم.