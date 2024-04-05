أشرف عليها "الرشيدي".. السعودية تُسلِّم غينيا 7 آلاف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا، الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، بتسليم سبعة آلاف (7.000) ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج 1445هــ المخصصة لجمهورية غينيا، وذلك بمقر الأمانة العامة للشؤون الدينية بالعاصمة كوناكري، بحضور عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام.
وفي التفاصيل، قال السفير فهاد الرشيدي: إن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي يحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعدُّ من أهم المشاريع التي تخدم الحجاج، وتُسهِّل عليهم أداء نسكهم، وتوفر الشروط الشرعية والصحية بتوزيع اللحوم على المستحقين في جميع أنحاء العالم.
وثمّن الدكتور محمد الأمين جالو، مستشار وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا، جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ لما تقدمه السعودية من دعم لجمهورية غينيا في شتى المجالات، مشيدًا بأواصر الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، ومتمنيًا لهما مزيدًا من الازدهار والتقدم.