"الشريف إكس" تشغل نقاط شحن السيارات الكهربائية مجانًا في المراكز التجارية

أطلقت شركة "الشريف إكس" لحلول شحن السيارات الكهربائية مبادرتها لتشغيل نقاط شحن السيارات الكهربائية في المراكز التجارية مجانًا حول المملكة.
وكجزء من التزامها ببناء أكبر شبكة لشحن المركبات الكهربائية في السعودية، أعلنت "الشريف إكس" فتح أبواب الاستقبال لطلبات تركيب وتشغيل محطة شحن للسيارات الكهربائية مجانًا، بدءًا من نهاية نوفمبر 2022 إلى مارس 2023، هادفةً للمساهمة في تمكين تقنيات الطاقة النظيفة؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى عوائد مادية لشركائها في هذه الحملة من جميع المراكز التجارية المؤهلة؛ مثل مراكز التسوق والجادة (المولات) ومراكز الأعمال من حيث جذب العملاء.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة نواف بن فايز الشريف: "كرواد في هذا السوق نؤكد حرصنا على تمهيد وتطوير البنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية، بحملة استثمارية تقودها مجموعة الشريف القابضة ومجموعة من المستثمرين نحن ملتزمون بدعم رؤية المملكة 2030 للطاقة النظيفة والمستدامة من أجل مستقبل أفضل."
وتستقبل الشركة الاستفسارات حول التقديم عبر البريد الإلكتروني Info@alsharifx.com أو بالتواصل مع الرقم 966122364777+، متطلعين لتعاونات مثمرة في رفع جودة حياة المجتمع السعودي.
جدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف إكس، والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م، ونجحت الشريف إكس لحلول السيارات الكهربائية حتى الآن في توقيع عدة تعاونات؛ لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومنها في "نيوم" ومع أمانة المدينة المنورة وبوليفارد جدة وذيب لتأجير السيارات وشبكات محطات بترولي وبينزول وبنزين.
كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية بتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي.