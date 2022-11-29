"الشريف إكس" تشغل نقاط شحن السيارات الكهربائية مجانًا في المراكز التجارية

وكجزء من التزامها ببناء أكبر شبكة لشحن المركبات الكهربائية في السعودية، أعلنت "الشريف إكس" فتح أبواب الاستقبال لطلبات تركيب وتشغيل محطة شحن للسيارات الكهربائية مجانًا، بدءًا من نهاية نوفمبر 2022 إلى مارس 2023، هادفةً للمساهمة في تمكين تقنيات الطاقة النظيفة؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى عوائد مادية لشركائها في هذه الحملة من جميع المراكز التجارية المؤهلة؛ مثل مراكز التسوق والجادة (المولات) ومراكز الأعمال من حيث جذب العملاء.