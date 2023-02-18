شاهد من التوسعة الشمالية للمسجد الحرام.. تفاصيل معمارية تبرز اللحظات الروحانية

وسط منظومة من الخدمات الميدانية والخطط المنهجية والمعدات الآلية والكوادر البشرية من مهندسين وفنين ومراقبين وعمالة يعملون على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة القاصدين، تشرف وكالة التوسعة الشمالية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على استقبال قاصدي التوسعة للمسجد الحرام وتوجيههم للمصليات المخصصة.
وتكثّف الوكالة عمليات النظافة والتعقيم والتعطير على مدار الساعة مع التأكّد من تشغيل مشربيات ماء زمزم المبارك وتأمين الحافظات وتجهيز الأبواب وتأمين السجاد في المصليات كافة وغسل جميع المسطحات بالتوسعة بأدوارها المتعدّدة، كذلك تخصيص فرق لمتابعة تشغيل السلالم الكهربائية والمصاعد الخدمية وأنظمة الإضاءة الداخلية والخارجية للتأكّد من وضوح الأنظمة الصوتية وتشغيل نظام التكييف وفق معايير تراعي دراجة حرار الجو، ونقاء الهواء.
وتمتزج الصور الإنسانية مع التفاصيل الهندسية المستمدة من التراث الإسلامي العريق في تزيين الجدران والقباب والتحف المختلفة، التي تراعي دخول وخروج الهواء والإضاءة الطبيعية، حيث جُهزت مداخل ومخارج ودورات مياه خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع مختلف احتياجاتهم، إضافة إلى توفير خدمة العربات الكهربائية للمعاقين في جميع المصليات وغرفتين إسعافيتين مجهزتين بأحدث التجهيزات الصحية وأجهزة خاصة بالصدمات الكهربائية القلبية وإزالة الرجفان البطيني (AED) موزعة في أنحاء التوسعة الشمالية.