شاهد من التوسعة الشمالية للمسجد الحرام.. تفاصيل معمارية تبرز اللحظات الروحانية

وتمتزج الصور الإنسانية مع التفاصيل الهندسية المستمدة من التراث الإسلامي العريق في تزيين الجدران والقباب والتحف المختلفة، التي تراعي دخول وخروج الهواء والإضاءة الطبيعية، حيث جُهزت مداخل ومخارج ودورات مياه خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع مختلف احتياجاتهم، إضافة إلى توفير خدمة العربات الكهربائية للمعاقين في جميع المصليات وغرفتين إسعافيتين مجهزتين بأحدث التجهيزات الصحية وأجهزة خاصة بالصدمات الكهربائية القلبية وإزالة الرجفان البطيني (AED) موزعة في أنحاء التوسعة الشمالية.