بعد عودة البصر إليهم: نيجيريون يُعبِّرون عن تقديرهم للمملكة

اختتمت أعمال القافلة الطبية السادسة لجراحة العيون التي نظمتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في نيجيريا أعمالها بنجاح.
وأنجزت القافلة 298 عملية جراحية، و2692 معاينة طبية، إلى جانب تحديد قياس 991 نظارة طبية.
أقيمت القافلة في ولايتي "جيغاوا وكانو"، بمستشفى "دوسي" العام، ومستشفى محمد سانوسي العام.
وتعد هذه الأماكن من المناطق الجافة التي يكثر بها داء الماء الأبيض؛ حيث يتعرض السكان إلى فقد البصر أو صعوبة الرؤية.
وينتشر هذا الداء بين الكبار والصغار؛ ما يسبب لهم العجز في مراحل مبكرة من العمر.
وقد استهدفت الندوة العالمية هذه المنطقة؛ للتخفيف عن السكان ومكافحة هذه الأمراض ومساعدتهم لاستعادة الإبصار.
وقال مدير مكتب الندوة في نيجيريا هشام عبدالسلام: إن الأهالي عبّروا بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا؛ لما تقدمه من جهود إنسانية في هذا المجال وغيرها من المجالات الصحية والتنموية للمجتمعات المحتاجة حول العالم.