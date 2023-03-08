المملكة تشارك في أعمال الدورة 67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة

بهذه المناسبة، أوضحت الدكتورة ميمونة آل خليل، أن هذا الملتقى الأممي يعد فرصة لاستعراض ما تحقق من منجزات على صعيد تمكين المرأة في المملكة ضمن سياقات أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، ومشاركة المجتمع الدولي للتقدم المحرز فيما يتعلق بموضوع النقاش لهذا العام وهو الابتكار والتغيير التكنولوجي، مشيرةً إلى أن وفد المملكة المشارك سيسلط الضوء على دور مبادرات المملكة في تجسير الفجوة بين الجنسين عبر تعزيز فرص المرأة لضمان مشاركتها الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي على الصعيدين المحلي والدولي، التي تنطلق من إيمان المملكة الراسخ بأهمية تمكين المرأة في كافة مجالات الحياة.