الرئيس الكازاخستاني يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

وجرى خلال اللقاء بحثُ الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك، ثم قلّد فخامتُه معاليَ الأمين العام للرابطة أرفعَ أوسمة الدولة، وسام “دوستِك”، وذلك تقديرًا من جمهورية كازاخستان لإسهامات معاليه في تعزيز الصداقة بين الشعوب، من خلال جهوده في ترسيخ التعاون بين أتباع الأديان، وتطوير علاقاتها بما يخدم التفاهم والسلام الدِّيني، وقد ثمّن الشيخ العيسى لفخامته هذا المنح الذي يُعد تقديراً منه لجهود رابطة العالم الإسلامي حول العالم انطلاقاً من رسالتها التي تعكس قيم الإسلام ودعوته للتعايش والسلام.