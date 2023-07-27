"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وعواصف ترابية وموجة حارة

وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وأتربة مثارة وعواصف ترابية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، ورياح شديدة على فرسان وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.