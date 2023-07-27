"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وعواصف ترابية وموجة حارة
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق تبوك وجازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة نجران والشرقية.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد شبورة مائية وضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وأتربة مثارة وعواصف ترابية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، ورياح شديدة على فرسان وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وحذر منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد أتربة مثارة وعواصف ترابية وانعدامًا للرؤية، وتشمل الحالة البرك والقحمة، وأتربة مثارة تشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وعوالق ترابية على النماص وبلقرن وتنومة ، ورياح شديدة تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة العلا وخيبر والحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع، وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل ميسان والشعيبة وأضم والعرضيات والقنفذة والليث والجموم والكامل وخليص والخرمة والمويه وتربة ورنية ، وموجة حارة على العاصمة المقدسة، ورياح شديدة على الطائف وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.