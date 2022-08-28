إقبال كبير من السعوديات على المسدسات زاهية اللون والبنادق خفيفة الوزن بمعرض الصقور والصيد

وأشار إلى توجُّه النساء السعوديات للبنادق الرشاشة عيار 9 ملم، مبينًا أن سبب تفضيل النساء هذا النوع من البنادق قلة الارتداد، وخفة الوزن، ودقة التصويب.. وهي رياضية الشكل، وتُعتبر القطعة نصف آلية بحسب المواصفات التي تسمح بها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.